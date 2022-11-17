Помог третий телефон: в Челябинской области пенсионеры раскусили мошенников, требовавших 2 млн рублей

Чтобы максимально смутить пенсионеров, им позвонили среди ночи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Златоусте супружеская пара чуть не отдала мошенникам 2 млн рублей. К счастью, горожане вовремя опомнились. Им в этом помог старый телефон.

Аферисты выведали откуда-то номер домашнего и мобильного телефона мужа и принялись звонить после полуночи. Взяв трубку стационарного аппарата, пенсионер услышал рыдания: «Папа выручай, я сбил человека насмерть».

Узнав такие новости, трубку выхватила жена пожилого человека. Женщине аферисты заявили, что ее сын сбил бездомного, но за 2 млн рублей его могут освободить от ответственности за смертельное ДТП.

У пенсионерки выведали номер ее мобильного.

Затем аферисты одновременно позвонили на мобильные обоих супругов. Телефоны они велели включить и положить рядом. Таким образом мошенники пытались завладеть вниманием златоустовцев и не дать им позвонить еще кому-то и проверить информацию.

Но обманщики напрасно забыли о стационарном телефоне. Пенсионер положил на нем трубку, но тут же снова снял и перезвонил сыну, пока его жена беседовала с аферистами. Едва услышав, что муж разговаривает с сыном, женщина прекратила слушать обманщиков. А через несколько минут она уже звонила в полицию.

— Супруги рассказали, что знали о мошенниках много историй, но на какое-то время растерялись и чуть было не поверили в обман, — сообщили в региональном ГУ МВД. — По данному возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Преступников, решивших среди ночи напугать и обокрасть пенсионеров, сейчас разыскивают.

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