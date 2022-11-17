Прокуратура обнаружила нарушения при реконструкции аэропорта в Магнитогорске

На время ремонта собираются отменить все полеты

При реконструкции аэропорта в Магнитогорске допустили нарушения. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Проблемы обнаружили еще до начала ремонта.

— Выявлялись случаи ненадлежащего выполнения работ при проектировании объекта, — уточнили в надзорном ведомстве. — По инициативе транспортного прокурора обеспечено оперативное устранение противоречий по проекту.

После вмешательства прокуратуры проектная документация смогла получить положительное экспертное заключение.

Напомним, магнитогорский аэропорт планируют реконструировать до 2024 года. По плану, заменят покрытие на аэродроме, установят новое светосигнальное оборудование, обустроят аварийно-спасательную станцию, а территорию огородят новым забором с видеонаблюдением.

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