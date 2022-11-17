Открытие горнолыжного сезона на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится 19 ноября

Фото: "Солнечная долина"

Открытие горнолыжного сезона – долгожданное событие для всех любителей горных лыж и сноуборда. В честь этого события курорт «Солнечная долина» проводит праздник.

19 ноября курорт работает с 9 утра и ждет всех на утренний вельвет – будут работать вторая и учебная трассы. В 12:00 состоится торжественное открытие сезона: в программе детская анимация, будет работать детский сад «Подсолнух» и детский клуб «Федора Конюхова» а также ди-джей и ведущий создадут настроение на склонах. Вечером все приглашаются на грандиозную караоке-вечеринку в гастробар Jackfrost.

Совсем скоро курорт запустит долгожданную новую трассу на западном склоне протяженностью 1100 метров и перепадом высот 230 метров и новый четырехместный кресельный подъемник. А цены на ски-пассы и услуги курорта остаются на уровне прошлого года.