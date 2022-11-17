«Заметил слабо двигавшийся силуэт»: житель Златоуста помог спасти упавшего в ледяную реку мужчину

Мужчина чуть не погиб в мелкой реке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Златоусте из реки Громатухи спасли человека. Сохранить ему жизнь помог случайный прохожий.

Горожанин шел по мосту над оврагом, по дну которого протекает река.

— Он обратил внимание на воду и на дне трехметрового оврага, в незамерзающем течении мелкой реки увидел слабо двигавшийся силуэт человека, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Златоустовец немедленно позвонил спасателям, а те примчались на место происшествия. В реке действительно находился человек. Его вытащили из воды и подняли наверх по склону.

Одежда на мужчине полностью промокла и застыла. Сам он был в сознании, но получил сильное переохлаждение. Из-за этого пострадавший не мог нормально говорить и был не в состоянии объяснить, как оказался в реке. Спасенного увезли в больницу сотрудники скорой помощи.

Напомним, накануне насмерть замерз 34-летний мужчина, решивший пешком дойти из Долгодеревенского до Челябинска.

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