Посадили учиться с сотрясением мозга: прокуратура требует устранить нарушения в челябинской школе

Школьник ударился головой на перемене Фото: УКЛАДОВ Егор

В Челябинской гимназии, где 12-летний мальчик получил сотрясение мозга, провели прокурорскую проверку.

Ребенок пострадал на перемене. Его толкнул одноклассник. Мальчик потерял равновесие, налетел на стену и сильно ударился головой. Все случилось на глазах у учительницы. Но педагог не стала вызывать врачей, а отправила пострадавшего на урок. Во время занятия мальчику стало плохо. Скорую помощь вызвала только мать, которой сообщили о самочувствии сына.

В школе заявили, что оставили ребенка учиться, поскольку тот не жаловался на самочувствие. Но диагноз оказался серьезным.

— Несовершеннолетний был госпитализирован в экстренном порядке в детскую клиническая больницу, где находился на стационарном лечении с диагнозом «Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей головы», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В прокуратуре установили, что в школе нарушили порядок расследования несчастных случаев: сотрудники не приняли всех необходимых мер, а только оказали мальчику доврачебную помощь и вызвали в школу мать. В надзорном ведомстве потребовали устранить нарушения у директора гимназии и у главы челябинского комитета по делам образования.

Мать мальчика собирается через суд взыскать со школы компенсацию морального вреда.

Напомним, администрацию детского сада в Челябинске обязали заплатить 150 тыс. рублей семье воспитанницы. Девочка сломала ключицу после того, как воспитательница неосторожно толкнула ее на кровать.

Воспитательницу другого детсада собираются судить за то, что она пыталась насильно накормить и ударила трехлетнего малыша.

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