Заболеваемость снова растет: в Челябинской области еще у 101 человека диагностировали коронавирус

Сейчас от коронавируса лечатся больше 1,6 тыс.южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом больше недели оставалась на одном уровне, а теперь начала расти. За последний день Covid-19 диагностировали у 101 жителя региона, в том числе у 6 школьников. Днем раньше новых случаев инфекции было на 4 меньше.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, сейчас от коронавируса лечатся 1649 южноуральцев. За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

За все время с начала пандемии 392 277 официально подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировали на Южном Урале.

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