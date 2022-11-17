«Орлан» Челябинск-Екатеринбург запустили 11 ноября Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Жителей Челябинска приглашают съездить в Верхний Уфалей на «Орлане» в эти выходные. Программу для самостоятельного путешествия опубликовал Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

Итак, «Орлан» отправляется из Челябинска в 06:50 и прибывает в 09:02. Обратно — в 19:49. Итого — 10 часов на прогулки. Билет туда-обратно будет стоить 826 рублей, есть льготы.

Что посмотреть в Верхнем Уфалее?

— посмотреть на город с высоты со скал Красный камень — они в 1,5 км. от ж/д вокзала, тропка начинается в конце улицы им. Льва Толстого;

— узнать как появился город на никелевых рудниках и купить суровый чугунный магнитик на холодильник — все это в краеведческом музее (ул. Ленина, 159);

— купить хлеб «Северный» с вяленой клюквой в магазине Уфалейхлебзавода (ул. Уфалейская, 12 — неподалеку от музея);

— посмотреть никелевые карьеры в поселке Черемшанка — доехать можно на автобусе № 367.

Напомним, дизель-поезд или рельсовый автобус «Орлан» Челябинск-Екатеринбург запустили на прошлой неделе — 11 ноября. Помимо Верхнего Уфалея он делает несколько остановок: о. п. 236 (это за ТК «Фиеста» — если живете на северо-западе, можете сесть там), Аргаяш, Кыштым, Полевской, о. п. Первомайская в черте Екатеринбурга.

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