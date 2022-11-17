Половина города в Челябинской области осталась без электричества, воды и тепла в мороз из-за аварии

Жителям Нагорной части Усть-катава пришлось выживать в экстремальных условиях Фото: Александр ГЛУЗ

В Усть-Катаве 16 ноября случилась серьезная коммунальная авария. В домах жителей из-за нее разом пропали водоснабжение и отопление, вдобавок погас свет.

— В 14:00 в результате обрыва кабеля произошло аварийное отключение электроэнергии в Нагорной части города. После отключения электроснабжения в ООО «Городской очистной комплекс», котельных Нагорной части прекратилась подача водоснабжения и теплоснабжения, — объяснили в администрации Усть-Катава.

На устранение аварии ушло несколько часов. Электроснабжение удалось возобновить только в 20:20, а котельные запустили лишь после полуночи.

Между тем температура воздуха на улице в Усть-Катаве опустилась до -10 градусов.

В соцсетях жители города жалуются, что отключения в последнее время участились. Устькатавцы пишут, что им постоянно приходится держать дома запас воды.

— Запас электричества и отопления еще бы, — шутит один из горожан в группе «Подслушано Усть-Катав» во «ВКонтакте».

— Газовые баллоны на портативку есть везде, лампы походные, которые держат более двух суток тоже есть. А уж вода, если есть маленькие дети должна быть всегда, — делится инструкцией по выживанию другой устькатавец.

Напомним, двумя днями раньше крупная авария случилась в Миассе. Там южная часть города осталась на несколько часов без электричества.

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