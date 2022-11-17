В закрытом городе Челябинской области двое мужчин отравились газом

Тела погибших озерчан обнаружили в гараже Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Двое жителей Озерска задохнулись в гараже. Тела погибших нашли в гаражно-строительном кооперативе днем 16 ноября.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти явилось отравление угарным газом, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

В СК после обнаружения тел начали проверку. Судебно-медицинская экспертиза поможет определить точную причину смерти мужчин, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Златоусте мужчина едва не погиб в ледяной реке на дне оврага. Спасти его помог зоркий прохожий.

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