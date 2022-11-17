В Челябинске подрались ростовые куклы

Фото: Волонтеры-медики | Челябинская область/vk.com

Прохожие в центре Челябинска стали свидетелям необычного зрелища: у главного корпуса ЮУрГУ дрались две ростовые куклы.

Человек в костюме огромной сигареты подходил к курильщикам на улице и просил поделиться настоящими сигаретами. Откуда ни возьмись появлялось огромное сердце. Оно взашей прогоняло куклу-сигарету, а людям строго советовало бросить курить.

Как выяснилось, шуточные потасовки совместно устроили участники общественного движения «Волонтеры-медики» и областная станция переливания крови. Акцию приурочили к Международному дню отказа от курения.

— Мы решили напомнить жителям Челябинска о том, что их здоровье напрямую зависит от образа жизни. А вот вредные привычки, такие как курение, вызывают различные заболевания, — рассказали общественники.

Напомним, два месяца назад в Челябинске случилась нешуточная массовая драка. Одного из ее участников исподтишка стукнули самокатом по голове.

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