В Челябинске за 5 лет выбросы снизились на 39%

С 2017 года выбросы снизились с 210 тысяч тонн до 126,8 тысяч тонн. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск назван среди городов с наибольшим снижением выбросов. Федеральный проект «Чистый воздух» обсуждался на парламентских слушаниях в Государственной Думе. Как отметил председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, ухудшение ситуации наблюдается в Братске, Красноярске, Новокузнецке и Челябинске, если сравнивать с 2020 годом. Однако по данным Минприроды Челябинск, Медногорск и Череповец снизили выбросы больше других городов.

В своем докладе заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов рассказал, что в Челябинске общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 39% начиная с 2017 года: с 210 тысяч тонн до 126,8 тысяч тонн. В Магнитогорске снижение не такое существенное: с 230 тысяч тонн до 221,3 тысяч тонн на 5 лет.

— В начале проекта «Чистый воздух» были устаревшие производства, трубы без фильтров, десятки «черных» котельных и тысячи частных домов с угольным отоплением, — отметил Александр Козлов. — Два последние года являются для федерального проекта ключевыми, когда целые микрорайоны перейдут на газ и завершаться модернизация предприятий.

На сегодня Челябинская область заключила четырехсторонние соглашения с 16 предприятиями, где участниками также являются Минприроды России, Росприроднадзор и правительство региона. Объем предполагаемых инвестиций со стороны промышленников составляет 47 млрд. Из них 45 млрд уже освоено.