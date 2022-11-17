Челябинская область получит 16 новых скорых и один реанимобиль

Автопарк СМП в регионе будет постепенно обновляться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская область до конца года получит 16 автомобилей скорой помощи и один реанимобиль. Транспорт в первую очередь распределят между больницами сел и деревень. Как сообщили в региональном Минздраве, автопарк скорой медицинской помощи обновляется по поручению президента России Владимира Путина.

— В 2022 году для медицинских организаций Челябинской области были приобретены 117 легковых автомобилей, — рассказал начальник отдела имущественных отношений МЗЧО Павел Пастухов. — На 2023-2024 года в регион запланирована поставка дополнительно 111 легковых автомобилей скорой помощи.

В 2022 году Минздрав также закупил два санитарных автомобиля марки УАЗ 396295 («буханки»). Транспортные средства уже получены и используются в работе.

Кроме того, автопарк СМП пополнился 24 автомобилями, укомплектованными медицинским оборудованием. Транспорт абсолютно новый – его предоставили меценаты и частные компании в рамках благотворительной помощи.

В начале текущего года от Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» в медицинские организации региона передано десять легковых автомобилей марки «Лада Ларгус».

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