В Магнитогорске жильцов многоквартирного дома переселяют в маневренный фонд из-за угрозы обрушения

Дом №11 на улице Первомайской признали аварийным после экспертизы. Фото: google.ru/maps

В Магнитогорске жильцы трехэтажного дома №11 на улице Первомайской пожаловались, что их выселят из квартир после 15 января. Здание подлежит сносу, так как его на прошлой неделе признали аварийным. Собственникам жилых помещений предложили переселение в маневренный фонд, если они не смогут подобрать жилье в назначенный срок.

— Предлагают только маневренный фонд на срок до двух лет либо снимать [квартиру] за свей счет. Сказали, что будут изыскивать средства на покупку жилья в течение этого срока, — жалуется в соцсетях один из жильцов дома.

В администрации Магнитогорска корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что переселение в маневренный фонд, когда зданию грозит обрушение, - стандартная процедура. Ранее владельцы квартир просили властей провести экспертизу, насколько дом соответствует условиям для безопасного проживания. Проверка показала, что жить в таких помещениях нельзя.

— Работа с собственниками и нанимателями будет продолжаться до момента урегулирования вопроса о соразмерном возмещении за каждое изъятое жилое помещение в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В мэрии добавили, что владельцы квартир могут обратиться в жилищный отдел КУИиЗО для получения жилья из маневренного фонда. Снос аварийного дома будет производен, когда всех расселят.

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