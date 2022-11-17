Магнитогорский парк «Притяжение» получил престижную премию в области архитектуры и дизайна

Парк планируют благоустраивать до 2025 года. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Магнитогорский парк «Притяжение» стал обладателем Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини-2022» Premio del Pubblico. Общественное пространство одержало победу сразу в двух номинациях, на которое оно заявлялось. Ландшафт парка признали самым выдающимся среди всех представленных объектов, а входная группа получила приз за «Лучший проект общественного здания или сооружения».

Генеральным проектировщиком парка «Притяжение» является «Институт «Мосинжпроект» в партнерстве с компанией WOW HOUSE. Организаторы премии планируют выставить их совместный проект на ежегодной выставке «Архитектура как искусство» в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.

В этом году за награды в 20 номинациях премии боролись свыше 850 участников со всего мира. Цель мероприятия – музеефикация наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.

Напомним, сейчас обустроена только первая очередь парка - это бульвар для прогулок, мультимедийный светомузыкальный фонтан с несколькими режимами работы, роллер-парк и большая детская площадка с покрытием ярких цветов. Окончательно благоустроить общественное пространство на территории 400 гектаров планируют в 2025 году.

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