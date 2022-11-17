Космонавт-испытатель из Челябинска готовится к выходу в открытый космос

Дмитрий Петелин. Фото: Центр подготовки космонавтов, Роскосмос

Космонавт-испытатель из Челябинска Дмитрий Петелин, который находится на МКС, готовится к выходу в открытый космос. Отправится он туда не один, а вместе со своим командиром Сергеем Прокопьевым. Как сообщили в Роскосоме, космонавтам предстоит подготовить радиатор к переносу с модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Саму транспортировку оборудования уже выполнит манипулятор ERA.

— Накануне космонавты готовились к предстоящей операции: выполнили сборку выносимых укладок, заправку и установку питьевых баков на скафандры, а также внешних элементов — светильников, блоков питания и ТВ-камер, разместили датчики аппаратуры, — рассказали в Роскосмосе.

Помимо переноса радиатора космонавтам предстоит выполнить различные работы на внешней обшивке обоих модулей МКС. В общей сложности Петелин и Прокопьев пробудут в открытом космосе 6 часов и 40 минут.

Как сообщала ранее «Комсомолка», Дмитрий Петелин провел на МКС ряд опытов с микробами. Он намерен изучить влияния совокупного солнечного и галактического излучения на генетический аппарат бактериофагов.

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