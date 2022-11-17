В Челябинской области на поддержку малого и среднего бизнеса выделят более 420 млн рублей

Фото: Законодательное собрание Челябинской области

Комитет по экономической политике Челябинской области рассмотрел в первом чтении проект регионального бюджета на 2023 год. Так, на помощь малому и среднему бизнесу выделят сумму в размере 420 млн рублей.

Речь идет о субсидиях, которые помогут предпринимателям открыть свое дело или вести бизнес в условиях санкционного давления со стороны западных стран. Кроме того, на поддержку самозанятых выделят 31,5 млн рублей – деньги пойдут на предоставление образовательных услуг и микрозаймов.

Большая часть денежных средств закладывается на субсидии центру «Мой бизнес», который оказывает государственные и муниципальные услуги для предпринимателей. Председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев, принимающий участие в заседании комитета, отметил важность оказания помощи для бизнесменов не только из Челябинска и Магнитогорска, но и из малых городов и сел.

— Чтобы не было жалоб на то, что предприниматели не могут дозвониться до центра «Мой бизнес» или не могут попасть, или их начинают гонять по кругу. Важно им вовремя помочь, разъяснить в простой, доступной форме меры поддержки, которые они могут получить, чтобы в области у нас малый бизнес «не просел» и предприниматели могли сохранить рабочие места, — сказал Александр Лазарев.

Всего на развитие экономики Челябинской области в следующем году предусмотрено 1 млрд и 17 млн рублей.

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