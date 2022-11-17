В Челябинске трамваи №5 и №7 поменяют свои маршруты

Изменения вводятся для удобства пассажиров Фото: Андрей АБРАМОВ

Трамваи №5 и №7 изменят свои маршруты в Челябинске. Нововведения делаются для удобства пассажиров. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок».

Трамвай № 7 «Завод Колющенко – ЧГРЭС» с 25 ноября будет следовать по ул. Труда, вместо ул. Карла Маркса. Новый маршрут даст возможность пассажирам делать пересадку на остановке «Театр оперы и балета».

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок»

Трамвай № 5 «Завод Колющенко – ЧЭМК» с 1 декабря начнет следовать по ул. Карла Маркса, а не по ул. Труда. Благодарю этому у пассажиров сократится время в пути. Кроме того, трамваи № 5 и № 22 от ТРК «Куба» в сторону Монтажного колледжа будут отправляться с одной остановки.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок»

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