Челябинск вошел в тройку лучших городов по снижению выбросов

В Челябинске объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 39 % Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск в рамках федерального проекта «Чистый воздух» оказался в тройке лидеров по снижению выбросов среди других городов-участников. Об этом в ходе парламентских слушаний заявил председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Однако он подчеркнул, что по сравнению с 2020 годом в столице Южного Урала наблюдается ухудшение ситуации с атмосферным воздухом.

Челябинскую область на слушаниях представлял заместитель губернатора Александр Козлов. Он подготовил отчет о реализуемых мероприятиях в рамках проекта «Чистый воздух». Так, в Челябинске общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 39 % – с более 210 тысяч тонн в 2017 году до 126,8 тысяч тонн в 2021 году; в Магнитогорске – с более 230 тысяч тонн до 221,3 тысяч тонн за тот же период.

Кроме того, в целях снижения выбросов были заключены четырехсторонние соглашения между 16 крупными промышленными предприятиями, Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Общий объем инвестиций в рамках заключенных договоров составил более 47 млрд рублей, из которых 45 млрд уже освоено.

Лучший результат по снижению выбросов был достигнут на ПАО «ММК» за счет установки экологичного оборудования и строительства аглофабрики № 5. На ПАО «Фортум» отказались от сжигания бурого угля с высоким уровнем зольности и серы. ООО «Промрекультивация» локализовали эндогенные пожары на Коркинском угольном разрезе. Кроме того, в 2021 году под Челябинском была рекультивирована городская свалка.

Для снижения выбросов от транспорта правительство Челябинской области закупило для регионального центра 259 автобусов большого класса, которые работаю на природном газе. Для Магнитогорска приобрели 34 трамвая, сделали капитально-восстановительный ремонт 15 трамвайных вагонов.

— Важно отметить, что в 2020 году по инициативе Губернатора Челябинской области Алексея Текслера, 33 компании заключили двухсторонние соглашения с правительством региона по улучшению экологической обстановки. Общий объем вложений – почти 20 млрд рублей, до конца 2024 года промышленные предприятия планируют реализовать 177 природоохранных мероприятий, – пояснил заместитель Губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Напомним, в рамках проекта «Чистый воздух» в следующем году количество выбросов в атмосферу в Челябинске должно снизиться на 45%. На реализацию плана городу потребуется 22,8 млрд рублей, из которых 1,9 млрд выделят из федерального бюджета.

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