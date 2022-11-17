Челябинский подрядчик с нарушениями высадил деревья в мороз

Фото: «Эко-Standart»

В Челябинске один из подрядчиков высадил в мороз саженцы липы с нарушениями. Как рассказало ИА «Уральский меридиан» объединение «Эко-Standart», так предприниматель хотел скрыть уже выявленные ранее нарушения.

Так, саженцы изначально высадили с 7 по 13 ноября на участке проспекта Комарова от улицы Краснофлотской до улицы Завалишина. За эти работы подрядчик получил почти 4 млн рублей. Однако тогда были выявлены нарушения при высадке.

— Подрядчик с целью «замести следы» нарушений, решил пересадить деревья ночью и в мороз, только сделал это опять с нарушениями. Одно дело посадить в снег и мороз хвойные породы, но не лиственные, да и еще с нарушениями, — цитирует издание главу «Эко-Standart» Сергея Ефимова.

В частности, ямы были не подготовлены к высадке, а кома деревьев маленькие, что приведет к промерзанию корней саженцев. При этом работы по высадке должны были завершиться в конце октября.

Ранее Челябинск оказался в тройке лидеров по снижению выбросов среди других городов-участников федерального проекта «Чистый воздух».

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