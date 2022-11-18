В Курганской области резко упало животноводческое производство

Особенно пострадали домашние хозяйства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Курганской области резко сократилось животноводческое производство. Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в Свердловскстате, падение по сравнению с прошлым годом составило чуть больше 11%.

— Значительное падение в физическом весе показали сельско-хозяйственные организации. По сравнению с прошлым годом они произвели 15 507,4 тонны мяса, что на 1 941,3 меньше, чем за этот же период в 2021 году (падение 11,1%), — объясняют в ведомстве.

Правда, наиболее пострадали домашине хозяйства. В их случае падение составило чуть больше 13%. Крестьянские и фермерские хозяйства также сократили производство, но не так значительно — всего на 4,1%.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом прилетел в Курган. Он осмотрел цеха предприятия «Курганмашзавода» и провел совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

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