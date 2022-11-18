Эксперты оценили работу нового спикера челябинского Заксобрания за год

Всего Александр Лазарев работает ЗСО уже два года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты и политологи оценили первый год работы Александра Лазарева на посту спикера законодательного собрания Челябинской области. Об итогах года эксперты рассказали изданию «ФедералПресс».

Так, по словам политолога Александра Мельникова, первый год для Александра Лазарева выдался достаточно тяжелым. Практически все время, условия совсем не подходили под принятие важных решений.

— Такое крещение боем получилось. Ему и нам хотелось бы, чтобы в какой-то плановой работе приходилось реализовывать себя в новой должности, но ситуация сложилась по-другому, — цитирует издание Мельникова.

При этом многие эксперты отмечают, что Лазарев ведет достаточно открытую политику — население информировано о работе ЗСО. Как считает политтехнолог, координатор проекта «PR-дозор» Евгений Маклаков именно это позволило спикеру попасть в десятку лучших председателей в плане информирования населения.

— Доступно и качественно рассказывает о своей работе, чтобы люди понимали, для чего они выбрали своего депутата, — цититрует издание Евгения Маклакова.

Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев с рабочим визитом посетил Челябинск. Он побывал в НПО «Электромашина» и провел совещание по вопросам производственной деятельности и выполнения гособоронзаказа для обеспечения нужд СВО.

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