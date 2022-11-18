В Челябинской области продолжает расти реальная заработная плата

О росте зарплат рассказал губернатор Алексей Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область стала одним из немногих российских регионов, где зафиксирован реальный рост зарплат. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

— Сохраняется стабильность на рынке труда. У предприятий были непростые и остаются у некоторых непростые текущие проблемы, но все индексируют заработную плату. Мы один из немногих регионов, где фиксируется рост реальной заработной платы, то есть это тогда, когда индексация превышает текущий уровень инфляции, — говорит глава региона на совещании с правительством.

Как отметил Текслер, рост фиксируется с начала 2022 года. Во многом, в этом помогает постоянное сотрудничество губернатора и правительства с правительством региона.

Ранее стало известно, что Челябинск оказался в тройке лидеров по снижению выбросов среди городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru