Сильных осадков не ожидается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После резкого похолодания в Челябинской области ожидается потепление. Как рассказали синоптики регионального гидрометцентра, температура не упадет ниже −12 градусов.

— С 18 по 20 ноября в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Днем 18 и 19 ноября температура будет держаться в районе от −4 до −9 градусов, 20 ноября — от −7 до −12, — указано в прогнозе.

При этом по ночам будет сильно холоднее. Так, если в ночь с 18 на 19 ноября температура будет не ниже −13 градусов, то уже в ночь на воскресенье может похолодать до −21 градуса.

Ранее в Челябинске один из подрядчиков высадил в мороз саженцы липы с нарушениями. Как объединение «Эко-Standart», так предприниматель хотел скрыть уже выявленные ранее нарушения.

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