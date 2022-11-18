В Магнитогорске продают столовую бывшего вуза

Фото: «Авито»

В Магнитогорске выставили на продажу столовую бывшего Магнитогорского государственного университета. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

— Продается двухэтажное здание, расположенное на территории бывшего МаГУ. Здание находится в центре города, удобная транспортная доступность, первая линия, все коммуникации, — указано в объявлении.

Ранее на продажу уже выставляли общежитие вуза. Объекты МаГУ начали распродавать через несколько лет после присоединения к Магнитогорскому государственному техническому университету в 2013 году.

Ранее выставили на продажу недостроенный отель с подземной парковкой за 3,9 млн рублей. Объект со степенью готовности в 10% находится на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Изначально его пытались продать на аукционе за 302,7 млн рублей, но покупателей не нашлось и цену пришлось существенно снизить.

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