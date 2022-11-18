Жители Челябинской области больше всех в стране любят свою работу

49% жителей Челябинской области не могут сказать, что на работе им нравится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свою работу любят 51% жителей Челябинской области. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru. Оказалось, что Челябинская область на первом месте среди регионов России по количеству тех, кому работа несомненно по душе. В среднем по стране свою работу любят только 39%.

При этом 25% южноуральцев признались, что их работа им совершенно точно не нравится. А еще 24% жителей региона или разрываются между симпатией и неприязнью к месту трудоустройства, или вовсе не могут определить свое отношение к работе.

Опрос показал, что с возрастом жители Челябинской области все больше прикипают к рабочим местам и обязанностям. Среди респондентов 18-24 лет в любви к работе признались только 33%. Среди тех, кому от 35 до 4 лет — уже 42%. А среди тех, кто старше 55 и уже видит перспективу пенсии, работать любят целых 64%.

Влияет на отношение к труду и сфера деятельности. Например, в сферы искусства, развлечений и масс-медиа 69% работников всем довольны, трудиться в сфере науки и образования нравится 55% опрошенных, а вот среди медиков о любви к работе заявили только 39%.

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