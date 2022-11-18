Южноуральская школьница покорила дизайнера Юлию Далакян своими эскизами

Фото: МТС

Пятнадцатилетняя Ангелина Кидрасова из города Коркино стала победителем всероссийского конкурса «Поколение М» от МТС и выиграла стажировку в Москве у дизайнера Юлии Далакян. Девушка побывала в ее мастерской и стала гостем модного показа.

Фото: МТС

Фото: МТС

Юлия Далакян провела разбор эскизов молодого дизайнера, поделилась с ней своим профессиональным опытом и личными лайфхаками по созданию модный образов. Ангелина также узнала, как создать собственную коллекцию одежды, и получила ответы на свои вопросы от наставника проекта «Поколение М». Завершением стажировки стало участие в подготовке модного показа бренда Юлии Далакян – девушка побывала на бэкстейдже, увидела, как устроена работа дизайнера изнутри, и даже засветилась в столичной светской хронике.

Фото: МТС

В апреле этого года Ангелина и более сотни других южноуральских подростков загрузили свои эскизы на сайт проекта pokolenie.mts.ru для участия в региональном конкурсе, который проводила МТС в рамках модного показа «FashionDay «Поколения М». Дизайнер Игорь Гуляев провёл творческую встречу, а также открытое портфолио-ревью для начинающих дизайнеров Челябинской области – участников конкурса «MTS-Fashion». Кульминацией образовательного проекта «FashionDay «Поколения М» в столице Южного Урала стал показ коллекций модного дома IGOR GULYAEV и молодых дизайнеров-студентов из Челябинска.

Фото: МТС

«В этом году благодаря проекту «Поколение М» мне удалось пройти настоящий модный «интенсив». В начале года я посетила мастер-класс дизайнера Игоря Гуляева с профессиональной оценкой моих эскизов и увидела в «Тракторе» коллекцию его модного дома – было очень круто. И я рада, что работы, которые я тогда отправляла на конкурс от МТС понравились и дизайнеру Юлии Далакян. Было интересно пройти у неё стажировку и стать участником ещё одного модного показа, на который к тому же пришло много известных людей. Такие события в жизни помогают понять, что ты идешь в правильном направлении и нужно продолжать развиваться в этом», – рассказала победитель конкурса «MTS-Fashion» Ангелина Кидрасова.