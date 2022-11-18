В мэрии Челябинска заявили, что деревья не сажали с нарушениями в мороз, а выкапывали

Фото: Эко-Standart

В мэрии Челябинска ответили на заявление общественников о высадке деревьев в мороз. По данным городской администрации, липы на проспекте Комарова не сажали, а наоборот, выкапывали.

— Шесть деревьев были не приняты заказчиком в связи с несоответствием техническому заданию. Подрядчиком они были откопаны и подготовлены к вывозу, — сообщили в пресс-службы администрации Челябинска.

Напомним, активисты общественного движения «Эко-Standart» заявляли, что рабочие под покровом ночи пересадили ранее признанные негодными деревья, чтобы скрыть следы нарушений.

Ранее в мэрии заявили, что сезон высадки деревьев в Челябинске завершится только 1 декабря.

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