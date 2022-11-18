В Челябинской области откроют 13 новых станций для зарядки электромобилей

Станции для зарядки электрокаров появятся в Челябинской области Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области появятся 13 новых электрозаправочных станций. Об этом сообщает издание «ФедералПресс». Известно, что станции установят в 2023 году, средства на эти расходы депутаты заксобрания уже заложили в региональный бюджет.

Кроме этого, власти Челябинской области выделят деньги на поддержку предпринимателей. Причем помощь получат бизнесмены как крупных городов, так и малых, а также сел и деревень. Как отмечают депутаты, сейчас важно поддержать предпринимателей, чтобы они смогли сохранить рабочие места для своих сотрудников. Общая сумма, которую направят на развитие экономики региона в 2023 году, составит 1 млрд 17 млн рублей.

Еще 553 млн рублей из бюджета направят на развитие туризма в Челябинской области. А 300 млн пойдут на программу, которая называется «Диверсификция экспорта и развитие межрегиональных связей». Эти средства помогут челябинским производителям продавать свою продукцию в других странах. Речь идет, например, о шоурумах. В этом году такой открыли в Узебекистане, теперь планируется в Беларуси, Иране и Таджикистане.

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