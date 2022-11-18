В Челябинской области 75-летнюю пенсионерку с инвалидностью отправили в колонию за убийство мужа

Убийством закончились посиделки с алкоголем Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области 75-летнюю женщину признали виновной в убийстве 81-летнего мужа.

Вечером 8 мая этого года жители Магнитогорска пили спиртное в своей квартире на проспекте Карла Маркса. Во время застолья они поссорились, пенсионерка схватила нож и несколько раз ударила мужа в грудь.

Женщина частично признала вину и помогала расследованию. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал также возраст и инвалидность пенсионерки, агрессию со стороны погибшего, а также положительные характеристики, которые давали женщине.

Тем не менее, пенсионерку приговорили к реальному лишению свободы. В качестве наказания ей назначили 6 лет в колонии общего режима.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, жительницу Магнитогорска взяли под стражу в зале суда после вынесения приговора.

Напомним, накануне в Магнитогорске мужчина зарезал жену и ранил трехмесячного сына.

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