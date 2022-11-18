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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:35

Сломавшийся грузовик на два дня перегородил проезд по Меридиану в Челябинске

Машина встала перед подъемом на мост
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Грузовик встал на участке, где начинается подъем на мост

Грузовик встал на участке, где начинается подъем на мост

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Ленинском районе грузовик со свердловскими номерами перегородил полосу прямо перед подъемом на мост с автодороги Меридиан в сторону железнодорожного вокзала. Как сообщают читатели КП-Челябинск, машина стоит уже второй день.

— Вчера утром он стоял. Думаю: бывает, сломался. Сегодня ехал он до сих пор стоит на том же месте! Машина занимает целую полосу. Все объезжают, там и без того затрудненное движение, — рассказал челябинец Игорь.

Мы отправили фотографии в ГИБДД города. Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя и связались с ним.

— Произошла серьезная поломка, — прокомментировали в ГИБДД. — Сегодня обещают убрать машину.

Здесь встал грузовик. Скрин: 2Gis.ru

Здесь встал грузовик. Скрин: 2Gis.ru

По данным КП-Челябинск, у машины сломался двигатель.

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