Сломавшийся грузовик на два дня перегородил проезд по Меридиану в Челябинске

Грузовик встал на участке, где начинается подъем на мост
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
В Ленинском районе грузовик со свердловскими номерами перегородил полосу прямо перед подъемом на мост с автодороги Меридиан в сторону железнодорожного вокзала. Как сообщают читатели КП-Челябинск, машина стоит уже второй день.
— Вчера утром он стоял. Думаю: бывает, сломался. Сегодня ехал он до сих пор стоит на том же месте! Машина занимает целую полосу. Все объезжают, там и без того затрудненное движение, — рассказал челябинец Игорь.
Мы отправили фотографии в ГИБДД города. Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя и связались с ним.
— Произошла серьезная поломка, — прокомментировали в ГИБДД. — Сегодня обещают убрать машину.
Здесь встал грузовик. Скрин: 2Gis.ru
По данным КП-Челябинск, у машины сломался двигатель.
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