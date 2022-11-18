«Очень умные птицы»: в Челябинской области на обледеневшем озере спасли двух лебедей

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области устроили рискованную спасательную операцию, чтобы выручить из беды двух лебедей. Травмированные птицы отстали от стаи в Карталинском районе. Жители поселка Мичуринский несколько дней наблюдали за пернатыми. Озеро все больше затягивалось льдом, а лебеди никак не улетали.

Ударил мороз, на водоеме пропало последнее оконце открытой воды. Птицы остались без шанса найти пропитание, а по тонкому льду до них легко могли добраться хищники.

В конце концов на обращения жителей поселка откликнулись спасатели. Если бы они не пришли на помощь к лебедям, сделать это попытались бы добровольцы. А выходить на тонкий и хрупкий лед смертельно опасно.

Понимая, что в любой момент могут провалиться в холодную воду спасатели надели гидрокостюмы, взяли страховочный трос и надувную лодку. Со всеми предосторожностями двинулись к лебедям, застрявшим вдали от берега.

— Лебедь — очень умная птица, обычно оказывает сопротивление при попытках ее поймать, однако вчера лебеди добровольно позволили взять себя в руки, возможно предчувствуя, что в данный момент помочь им может только человек, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинский области.

Птиц перенесли на берег, где уже дожидались работники охотинспекции. Пернатых отвезли в приют. Зиму они проведут в вольерах. А весной, когда лебеди выздоровеют и восстановят силы, их планируют выпустить на волю.

Ранее попавшего в ледяную ловушку лебедя спасли в Чесменском районе.

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