В Челябинской области в 8 раз с начала года выросло количество оборонных предприятий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с начала года в 8 раз выросло количество предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Об этом во время Челябинского экономического форума заявил министр промышленности региона Павел Рыжий.

По словам министра, в начале 2022 года в Челябинской области было 23 предприятия ОПК, а теперь 190, и суммарный вклад всех производств в экономику оценивают в 1,5 трлн рублей.

Павел Рыжий уточнил, что такой рост в количестве оборонных предприятий вызван тем, что уже существующие заводы включились в выполнение мобилизационного задания и гособоронзаказа.

Накануне в Челябинской области состоялось совещание по вопросам выполнения оборонзаказа. Его провел полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Ранее на Южном Урале резко подскочил спрос на вакансии в оборонной сфере. На связанные с ОПК предприятия осенью пожелали устроиться на 68% больше соискателей, чем раньше.

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