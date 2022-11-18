В Челябинской области в 8 раз с начала года выросло количество оборонных предприятий

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области с начала года в 8 раз выросло количество предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Об этом во время Челябинского экономического форума заявил министр промышленности региона Павел Рыжий.
По словам министра, в начале 2022 года в Челябинской области было 23 предприятия ОПК, а теперь 190, и суммарный вклад всех производств в экономику оценивают в 1,5 трлн рублей.
Павел Рыжий уточнил, что такой рост в количестве оборонных предприятий вызван тем, что уже существующие заводы включились в выполнение мобилизационного задания и гособоронзаказа.
Накануне в Челябинской области состоялось совещание по вопросам выполнения оборонзаказа. Его провел полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
Ранее на Южном Урале резко подскочил спрос на вакансии в оборонной сфере. На связанные с ОПК предприятия осенью пожелали устроиться на 68% больше соискателей, чем раньше.
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