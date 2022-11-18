Количество вагонов в поездах Челябинск – Екатеринбург увеличат из-за популярности маршрута

Фото: Свердловская пригородная компания

Число вагонов в пригородных поездах Челябинск – Екатеринбург будет увеличено с двух до трех. Этот маршрут пользуется большой популярностью среди пассажиров. По данным «Свердловской пригородной компании», количество проданных билетов на субботний рейс уже достигло числа посадочных мест.

— В эти субботу и воскресенье,19 и 20 ноября, в составе пригородных поездов будет курсировать три вагона вместо обычных двух, — сообщили в пресс-службе «Свердловской пригородной компании».

Стоимость поездки составляет 614 руб. 20 коп., для школьников и студентов цена будет в два раза ниже – 307 руб. 10 коп. Билеты продаются без указания мест, оформить их можно за десять дней до даты отправления.

Публикуем расписание пригородных поездов:

№7123/7125 Челябинск - Екатеринбург

— отправление в 06:50;

— прибытие в 10:46.

№7126/7124 Екатеринбург - Челябинск

— отправление в 18:07;

— прибытие в 22:04.

Поезда делают остановки на следующих станциях: о.п. 236 км, Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, о.п. Первомайская.

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