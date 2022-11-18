81-летняя пенсионерка из Херсонской области получила сертификат на приобретение жилья в Челябинске

Сертификат дает право на социальную выплату для приобретения недвижимости Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Южном Урале выдали первый сертификат на приобретение жилья для переселенцев из Херсонской области. Его обладательницей стала 81-летняя пенсионерка Александра Александровна. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Челябинской области.

— В настоящее время женщина проживает в Челябинске и со слезами на глазах вспоминает о том, что вынуждена была оставить все свое имущество, — рассказали в ведомстве.

По данным Минстроя, на сегодняшний день на Южном Урале зарегистрировано 12 заявлений от жителей Херсона и Херсонской области для получения жилищных сертификатов. Средства на реализацию меры господдержки предоставляются из федерального бюджета Фондом развития территорий в виде финансовой помощи региону.

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