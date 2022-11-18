В зону СВО доставили 20 тонн гуманитарного груза для бойцов из Челябинской области

Дополнительно бойцы получили полноприводные автомобили

В зону спецоперации доставили 20 тонн гуманитарной помощи для бойцов из Челябинской области. Они получили теплые вещи, жгуты, лекарства, палатки и многое другое. Также южноуральцам привезли 4 полноприводных автомобиля.

Как сообщили в правительстве Челябинской области, гуманитарный груз собирали в Миассе силами благотворительных организации, бизнесменов, военно-патриотических объединений, ветеранов боевых действий, горожан и чиновников городской мэрии.

— Свой вклад также внесла одна из транспортных компаний Челябинска, предоставив две фуры для доставки гумпомощи на передовую, — отметили в региональном правительстве.

В начале ноября бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии из Чебаркуля получили от губернатора Челябинской области новые квадрокоптеры и тепловизоры. Также глава региона предоставил тепловые пушки, одежду, спальные мешки и продукты для добровольческого батальона «Южноуралец».

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