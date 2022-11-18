Надорвала спину, когда бежала из города с двумя детьми: беженке из донецкого Краматорска помогли с лечением в Челябинске

Беженцы из зоны СВО обычно не хотят показывать публично свои лица. Фото: Honews.com

В Челябинске 39-летней беженке Оксане Д. помогли с лечением позвоночной грыжи. Женщина сорвала спину, когда практически под пулями бежала из Краматорска вместе с двумя детьми и тяжелыми сумками. Об этом сообщает издание Hornews.com.

В спешке собирая вещи, Оксана забыла о запрете врачей поднимать что-либо тяжелее двух килограммов – 17 лет назад ей поставили диагноз «позвоночная грыжа». У мужа уехать с ней не получилось, поэтому женщине пришлось добираться в Челябинск без него вместе с детьми. В итоге по пути она и сорвала спину.

Несмотря на полученную травму, Оксана добралась до Челябинска. Ее вместе с детьми определили в пункт временного размещения в гостинице «Уралочка». Женщина начала помогать другим беженцам: составляла коллективные просьбы о помощи, общалась с официальными лицами и организовала быт для 80 человек. Вместе с волонтерами ей удалось найти людям одежду и обувь, при помощи Уполномоченного по правам ребенка собрать в школу детей.

Оксана старалась не обращать внимание на боли в спине. Но в один из дней она встала с постели и просто не смогла полностью разогнуться. В таком состоянии ее увезли в больницу. Врачи сняли болевой синдром, но уже дальше для лечения потребовался специальный корсет. На просьбу о помощи отозвалась уральская ортопедическая компания Ortix. Оксана уже получила корсет и теперь в нем ходит, не боясь болей.

— У меня грыжа между последним поясничным позвонком и первым крестцовым. Она неоперабельная. Я упала во время беременности, потом были тяжелые роды, смещение. В 2005-ом врач поставил диагноз, «вытянул» грыжу и сказал её не трогать — иначе будет расти и останусь инвалидом, — рассказала женщина изданию Hornews.com.

Мужу Оксаны удалось чуть позже уехать из Краматорска и добраться до Челябинска. Сейчас вся семья ждет ее выписки из больницы. Женщина планирует обустраивать жизнь на новом месте и уже поступила в медколледж.

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