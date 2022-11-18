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НовостиОбщество18 ноября 2022 15:38

В челябинском микрорайоне «Ньютон» построят школу на 1,5 тысячи мест

За объект будет отвечать та же компания, что строила ЖК
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Больше половины средств на строительство школы выделят из федерального бюджета

Больше половины средств на строительство школы выделят из федерального бюджета

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В челябинском микрорайоне «Ньютон» построят вторую школу к декабрю 2024 года. Учебное заведение будет рассчитано на 1520 учеников. За проект отвечает компания «Голос.Девелопмент», которая, к слову, и возводила жилой комплекс.

Новая школа будет находиться на улице Татищева. Работы планируется начать в ноябре этого года. В ходе строительства подрядчик сделает в здании учебные классы, лаборатории, мастерские, спальни для продленки, медблок, спортзалы, столовую на 550 мест, а также хореографический и актовый залы.

На возведение школы 60% средств будет выделено из федерального бюджета, остальные 40% потратит правительство Челябинской области. Этого удалось достичь, потому что проект прошел конкурсный отбор на получение субсидии.

Напомним, о строительстве второй школы в ЖК «Ньютон» заговорили еще в июле 2021 года. Необходимость возникла после того, как у родителей появились проблемы с записью детей в первый класс. В единственной на весь микрорайон школе просто не хватало мест.

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