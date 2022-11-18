В челябинском микрорайоне «Ньютон» построят школу на 1,5 тысячи мест

Больше половины средств на строительство школы выделят из федерального бюджета Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В челябинском микрорайоне «Ньютон» построят вторую школу к декабрю 2024 года. Учебное заведение будет рассчитано на 1520 учеников. За проект отвечает компания «Голос.Девелопмент», которая, к слову, и возводила жилой комплекс.

Новая школа будет находиться на улице Татищева. Работы планируется начать в ноябре этого года. В ходе строительства подрядчик сделает в здании учебные классы, лаборатории, мастерские, спальни для продленки, медблок, спортзалы, столовую на 550 мест, а также хореографический и актовый залы.

На возведение школы 60% средств будет выделено из федерального бюджета, остальные 40% потратит правительство Челябинской области. Этого удалось достичь, потому что проект прошел конкурсный отбор на получение субсидии.

Напомним, о строительстве второй школы в ЖК «Ньютон» заговорили еще в июле 2021 года. Необходимость возникла после того, как у родителей появились проблемы с записью детей в первый класс. В единственной на весь микрорайон школе просто не хватало мест.

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