На жительницу Челябинска, которая прописала в кавртире 80 мигрантов, могут возбудить дело

Всего в квартире «живут» 80 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске хотят возбудить дело в отношении женщины, которая незаконно зарегистрировала в своей квартире 80 мигрантов. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе регионального МВД.

— Женщина 1979 года рождения проживает в Курчатовском районе. Она за деньги оформляла фиктивную регистрацию мигрантов, чтобы поставить их на учет. В действительности предоставлять жилье им она не планировала, — объяснили изданию в ведомстве.

Как уточнили в МВД, проверка проходила в рамках проекта «Резиновая квартира». Всего было выявлено 98 нарушений миграционного законодательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, это в Челябинске ожидаются и другие крупные рейды. Сотрудники городской Госавтоинспекции будут массово проверять водителей на трезвость. Рейдовые мероприятия пройдут с 19 по 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

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