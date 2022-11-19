Владимир Путин наградил сотрудницу челябинского телевидения

Указ о награждении подписан президентом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместителя главного инженера «Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра» Наталью Дикову представили к госнаграде. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

— За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Дикову Наталью Александровну", — указано в документе.

В частности, именно при Дикове в Челябинской области прошел переход с аналового на цифровое телевещание. Это произошло 14 октября 2019 года.

Ранее стало известно, что начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков наградит магнитогорского участкового Николая Морозова, который спас жизнь раненому ножом младенцу. Ребенок не погиб от кровопотери благодаря грамотным действиям со стороны полицейского.

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