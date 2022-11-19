В городе-спутнике Челябинска затопило дорогу из-за коммунальной аварии

Фото: Инсит-ТВ | Новости Копейска / ВКонтакте

В Копейске затопило дорогу на проспекте Коммунистический из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях.

— На водопроводе случилась авария. Проспект Коммунистический начал тонуть. Ждем аварийное отключение водоснабжения, — пишут пользователи в группе «Копейск (В) Теме / Новости» во ВКонтакте.

Кроме того, как добавили в мэрии, из-за ликвидации происшествия частично отключали воду в домах на проспекте Коммунистический, улицах Ленина, Борьбы, проспекте Ильича. Сейчас движение и водоснабжение восстановлено.

Ранее в Ленинском районе Челябинска грузовик со свердловскими номерами перегородил полосу прямо перед подъемом на мост с автодороги Меридиан в сторону железнодорожного вокзала. Как сообщают читатели КП-Челябинск, машина стоит уже второй день.

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