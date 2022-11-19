Свидания не вышло: назначившая челябинцу встречу в театре девушка оказалась мошенницей

Челябинец напрасно готовился к свиданию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Челябинска познакомился с девушкой в интернете и надеялся на развитие романтических отношений, но в итоге лишился крупной суммы денег. Очаровавшая горожанина особа оказалась мошенницей.

На удочку аферистки попался 26-летний житель Ленинского района. После переписки в соцсети новая знакомая предложила ему встретиться по-настоящему. Девушка оказалась интеллигентной, и первое свидание назначила не где-нибудь во дворе, а в театре. Она выслала воздыхателю ссылку для покупки билетов онланй.

Челябинец перешел по ссылке и ввел данные банковской карты. Но билеты купить не удалось. Зато с карты начали списывать деньги. В десять приемов злоумышленники похитили со счета горожанина 145 тыс. рублей.

Молодой человек написал о неприятной ситуации возлюбленной. Но та не ответила. Более того, удалила свой аккаунт.

Челябинец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению противоправного деяния, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

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