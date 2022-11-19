В Челябинской области фура врезалась в автобус с вахтовиками, погиб пассажир

Фото: УГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области ранним утром 19 ноября столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие, один человек погиб.

Авария случилась в месте проведения дорожных работ в Ашинском районе. Автобус двигался со стороны Башкортостана, внутри находились 10 пассажиров — все ехали на работу вахтовым методом.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Навстречу автобусу двигался MAN, он направлялся из Уссурийска в Москву. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, фура при неустановленных обстоятельствах выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась там с ПАЗом.

— В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще 5 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Столкнувшиеся автобус и грузовик заблокировали часть трассы, на месте аварии организовали реверсивное движение.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Подробности и точную причину сейчас выясняют. Известно, что автобусом управлял 50-летний мужчина, водителю грузовика 59 лет.

Напомним, менее трех недель назад в Челябинской области уже попадал в аварию автобус с вахтовиками. Рабочие ехали из Казахстана. Автобус скатился с трассы в кювет и перевернулся.

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