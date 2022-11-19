Южноуральцы в ДНР провели турнир, посвященный Всероссийскому Дню самбо

Денис Лапотышкин (на фото — второй справа) на Всероссийском Дне самбо в Мариуполе.

16 ноября в сотне городов России прошли традиционные соревнования, посвященные Всероссийскому Дню самбо. Накануне этого события делегация Челябинской области побывала в Мариуполе Донецкой народной республики.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Челябинской городской Думе, координатор партийного проекта «Детский спорт» Денис Лапотышкин рассказал «Комсомольской правде-Челябинск», что еще в сентябре вместе с руководителем подразделения «Молодая гвардия» Антоном Демидовым привезли в местную спортивную школу различный спортинвентарь, включая кимоно для занятий самбо.

— Город и республика возвращается к мирной жизни и мы стараемся участвовать и помогать в этом благом деле. В местном спорткомплексе «Ильичевец» проводятся тренировки по различным видам спорта, в том числе, единоборствам, детей записывают в секции. Форма и инвентарь, который мы привезли в начале осени, пришлись кстати, — отметил Денис Лапотышкин. — И на этой неделе мы помогли провести здесь турнир, посвященный Всероссийскому Дню самбо. В соревнованиях приняли участие 25 юных самбистов - мальчишек и девчонок из Мариуполя. Каждому участнику мы вручили медали, почетные грамоты и призы.

Все участники турнира получили награды и призы

Сейчас для ребят очень важно заниматься спортом, ведь спорт всегда был объединяющий силой, а самбо это не только физическое развитие, но и нравственно-патриотическое воспитание.

Денис Лапотышкин рассказал, что на следующий год планируется расширить географию этого турнира, пригласив ребят из Донецка, Луганска и других областей на Южный Урал. Кстати, во время недавней поездки «Молодая гвардия» привезла в Мариуполь необходимое телевизионное оборудование для местного телевидения. Вместе с тем, батальону разведки был передан бронированный автомобиль, приобретенный на средства неравнодушных жителей нашей страны.

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