В Челябинской области рецидивист угнал квадроцикл, который нашел по выложенному хозяином фото в интернете

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области владелец лишился квадроцикла за полмиллиона рублей. Его подвело выложенное в интернет фото мини-машины.

Житель поселка Первомайский Коркинского района хотел продать свой квадроцикл и разместил об этом объявление в интернете. К объявлению он прикрепил фото товара на фоне гаража.

Сообщение о продаже компактного транспортного средства попалось на глаза 36-летнему жителю Копейска. По фотографии копейчанин сумел вычислить местонахождение гаража. Покупать квадроцикл он не собирался. Вместо этого мужчина приехал к гаражу, взломал двери и угнал мини-машину.

Долго кататься копейчанину не пришлось: полицейские разыскали его и задержали. Оказалось, у мужчины есть уже несколько судимостей за тяжкие преступления. Теперь в отношении него возбудили еще и уголовное дело о краже. Пока что копейчанина поместили в СИЗО, за решеткой он может остаться на срок до 6 лет.

Как уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, похищенный квадроцикл вернули хозяину.

Ранее в Челябинске двое молодых людей угнали и сломали машину, а потом ограбили таксиста.

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