Скатились! В Челябинске провели первый заезд по новой лыжной трассе у Карпова пруда

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске испытали новую лыжероллерную (до наступления весны — только лыжную) трассу в районе Карпова пруда. Первый пробный заезд устроили 18 ноября ученики спортшколы олимпийского резерва №5 и ветераны лыжного спорта. Юные и опытные спортсмены вместе оценили заснеженные спуски и виражи.

— В настоящий момент практически завершен первый этап строительства спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта, — прокомментировала мэр Челябинска Наталья Котова.

Помимо 2,5-километровой трассы для катания на лыжах и лыжероллерах построили 19 кабин для обработки лыж, установили фонарные столбы, обустроили парковку и обнесли территорию забором.

В мэрии также нашли подрядчика, который спроектирует вторую часть трассы. Дорогу для катания там дополнят биатлонным стрельбищем, складом оружия, раздевалками и хозяйственными помещениями.

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