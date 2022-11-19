В Челябинской области после ДТП с фурой и автобусом возбудили уголовное дело

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области после аварии с грузовиком и автобусом на трассе М-5 возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. В надзорном ведомстве обещают проконтролировать ход расследования.

В аварии в Ашинском районе погиб 61-летний пассажир автобуса, пострадали еще несколько человек.

Напомним, утром 19 ноября рядом с местом проведения дорожных работ большегрузный MAN выехал на встречную полосу. Там он врезался в автобус ПАЗ, пассажирами которого были 10 вахтовиков. Грузовик зацепил также легковой Volkswagen Touareg.

По данным ГИБДД, после аварии госпитализировали пять человек.

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