Хотят повалить друг друга на татами: в Челябинске приехали 250 дзюдоистов

Фото: минспорта Челябинской области

В Челябинске 19 ноября стартовал международный турнир по дзюдо памяти Григория Веричева. Он проходит в статусе этапа серии «Russian Judo Tour».

На 16:30 намечена торжественная церемония открытия, но состязания начались уже с утра. Площадкой турнира стал спорткомплекс УралГУФКа «Манеж».

На соревнования заявились 250 спортсменов из России, Беларуси, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Израиля. Челябинскую область представляет 41 дзюдоист, в том числе бронзовый призер чемпионата мира Денис Ярцев, чемпионка России Дина Гизатулина и чемпионка России Таисия Киреева.

Для одного из лидеров региональной сборной Дениса Ярцева состяания закончились очень быстро. Он проиграл спортсмену из Тюмени и выбыл из борьбы за награды.

— Немного расстраиваюсь, что проиграл, но рад, что в дзюдо появляются новые лидеры, — рассказал Денис Ярцев. — Родные стены как помогают, так и сковывают, так как дают лишнюю психологическую нагрузку. Сегодня поддержка для меня много значила.

Израиль на турнире представляет единственный спортсмен — тренирующийся в России Нарт Напсо. Он выступает в весовой категории до 66 килограммов.

— Я уже успел посмотреть город, он красивый и интересный, — похвалил Нарт Напсо Челябинск. — Погода здесь значительно отличается от израильской, намного холоднее.

Добавим, для победителей турнира предусмотрены денежные призы. Премия за первое место составляет 100 тыс. рублей, за второе 50, за третье 25 тыс. рублей. А суммарный призовой фонд соревнований равняется 2,8 млн рублей.

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