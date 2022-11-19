Тушить мешали проблемы с водоснабжением: под Челябинском огонь с горящего гаража перекинулся на дома

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар случился 19 ноября в поселке Полевой в Сосновском районе. Пламя вспыхнуло в гараже возле частного дома. Огонь перекинулся на соседний дом, еще одно здание пожарным удалось отстоять, хотя и оказалась повреждена кровля.

В горящем гараже сотрудники МЧС обнаружили газовый баллон. Его срочно вытащили на улицу, чтобы избежать взрыва.

— Работа пожарных осложнялась неисправностью наружного противопожарного водоснабжения: тушение было организовано методом подвоза воды, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

В 15:30 удалось остановить распространение огня. Из-за чего начался пожар, пока не известно. Причину будут выяснять, когда окончательно справятся с возгоранием и его последствиями.

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