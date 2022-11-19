Медработница из Челябинска взяла в кредит более 3 млн рублей и все отдала мошенникам

"Безопасных счетов" в реальности не существует Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Челябинска отдала мошенникам более 3 млн рублей. Все эти деньги она получила в кредит.

Чтобы обмануть 41-летнюю медработницу, аферистам даже не пришлось особенно изворачиваться. Они использовали стандартную схему.

Женщине позвонил незнакомец, представился работником банка. Мужчина заявил, что кто-то пытается оформить на имя челябинки кредит. А чтобы не оказаться в долгах, нужно «посоревноваться» со злоумышленником и получить кредит первой. Женщина поверила в эту историю, оформила в одном банке кредит на 1,5 млн рублей, в другом — на 1,6 млн рублей.

Все деньги она перевела на якобы безопасный счет через мобильное приложение и банкомат.

— После получения денежных средств злоумышленник попросил удалить информацию о банковских картах, на которые были совершены переводы, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Лишь с запозданием челябинка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Афериста сейчас разыскивают, возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее житель Челябинской области познакомился в интернете с девушкой и собрался с ней на свидание в театр, а девушка оказалась мошенницей и похитила у него 145 тыс. рублей.

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