Медработница из Челябинска взяла в кредит более 3 млн рублей и все отдала мошенникам

"Безопасных счетов" в реальности не существует
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Челябинска отдала мошенникам более 3 млн рублей. Все эти деньги она получила в кредит.
Чтобы обмануть 41-летнюю медработницу, аферистам даже не пришлось особенно изворачиваться. Они использовали стандартную схему.
Женщине позвонил незнакомец, представился работником банка. Мужчина заявил, что кто-то пытается оформить на имя челябинки кредит. А чтобы не оказаться в долгах, нужно «посоревноваться» со злоумышленником и получить кредит первой. Женщина поверила в эту историю, оформила в одном банке кредит на 1,5 млн рублей, в другом — на 1,6 млн рублей.
Все деньги она перевела на якобы безопасный счет через мобильное приложение и банкомат.
— После получения денежных средств злоумышленник попросил удалить информацию о банковских картах, на которые были совершены переводы, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Лишь с запозданием челябинка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Афериста сейчас разыскивают, возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее житель Челябинской области познакомился в интернете с девушкой и собрался с ней на свидание в театр, а девушка оказалась мошенницей и похитила у него 145 тыс. рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru