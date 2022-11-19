Все решилось в овертайме: «Трактор» на домашнем льду потерпел поражение от «Металлурга»

Во втором периоде Никита Тертышный имел отличную возможность забросить шайбу, но «Магнитку» на последнем рубеже спас Эдвард Паскуале. Фото: ХК «Трактор»

В субботу, 19 ноября, «Трактор» в Челябинске уступил «Металлургу» со счетом 1:2. Определить победителя южноуральского дерби удалось в овертайме.

Гостям удалось распечатать ворота соперников на пятой минуте. Отличился Никита Коростелев.

— Несмотря на пропущенную шайбу, «Трактор» имел свои шансы в нападении, челябинцы лезли на ворота, но им не хватало удачи в завершении, — прокомментировали в пресс-службе клуба черно-белых.

После перерыва «Трактор» сравнял счет. Шайбу забросил финский легионер Тему Пулккинен. В третьем периоде соперникам не удалось изменить цифры на табло. В овертайме удача улыбнулась «Магнитке». На третьей минуте точку в противостоянии поставил Максим Карпов.

Отметим, что за всю историю КХЛ команды из Челябинской области встречались 62 раза. В этом сезоне, помимо сегодняшней встречи, были еще две игры. И оба раза побеждала «Магнитка»: 5:2 – в Челябинске и 4:3 – в Магнитогорске.

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